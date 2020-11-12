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12 ноября 22:57

Витольд Банька: Допинговый кризис в России – величайший скандал в истории спорта

Президент WADA Витольд Банька прокомментировал допинговый кризис в России.

- Я считаю, что это был величайший скандал в истории спорта, и решение, которое было принято WADA в прошлом году, было верным, - приводит слова Баньки ТАСС.

Напомним, 9 декабря 2019 года исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия - российским спортсменам было запрещено выступать на Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира, а страна лишилась права принимать крупные международные турниры.

Российская сторона с решением WADA не согласилась. Точку в разбирательстве должен поставить CAS. Слушания по делу прошли со 2 по 5 ноября, а решение будет объявлено в конце ноября - начале декабря.

источник: ТАСС
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