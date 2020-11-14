WADA может ввести санкции в отношении США за отказ от финансирования

WADA может ввести санкции к США за отказ от финансирования агентства, сообщает Reuters.

Стороны имеют в отношении друг друга ряд претензии. В частности, WADA не устраивает Закон Родченкова, который в настоящий момент находится на рассмотрении в Сенате. Агентство выражает обеспокоенность тем, что законопроект не может быть применен в отношении профессиональных лиг США.

«В профессиональных лигах и студенческом спорте большинство американских спортсменов на 80-90% находятся вне нормативного режима WADA и требований антидопингового кодекса.

Я обеспокоен тем, что эти спортсмены не будут охвачены законом Родченкова, что стало возможным благодаря поправке к законопроекту», – заявил президент WADA Витольд Банька.

США, в свою очередь, расценивают действия WADA как вмешательство в дела суверенного государства.