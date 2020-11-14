ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 ноября 13:51
автор: Юрий Нечаев

WADA может ввести санкции в отношении США за отказ от финансирования

Стороны не могут прийти к соглашению по Закону Родченкова.

WADA может ввести санкции к США за отказ от финансирования агентства, сообщает Reuters.

Стороны имеют в отношении друг друга ряд претензии. В частности, WADA не устраивает Закон Родченкова, который в настоящий момент находится на рассмотрении в Сенате. Агентство выражает обеспокоенность тем, что законопроект не может быть применен в отношении профессиональных лиг США.

«В профессиональных лигах и студенческом спорте большинство американских спортсменов на 80-90% находятся вне нормативного режима WADA и требований антидопингового кодекса.

Я обеспокоен тем, что эти спортсмены не будут охвачены законом Родченкова, что стало возможным благодаря поправке к законопроекту», – заявил президент WADA Витольд Банька.

США, в свою очередь, расценивают действия WADA как вмешательство в дела суверенного государства.

По информации источника, власти США готовы отказаться от финансирования WADA, а агентство, в свою очередь, разработало два варианта бюджета на следующий год. Один учитывает взнос от штатов, а второй нет.

источник: Reuters
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборная России по футболу прибыла в СтамбулСофья Акатьева прокомментировала свое выступление на этапе юниорского Кубка России в КазаниНападающий «Зенита» Артем Дзюба завтра возобновит тренировки с командойМолниеносная реакция Медведева на скандальное видео с ДзюбойКто такая Наташа Веретенникова, которая слила видео с ДзюбойПочему скандальное видео с Дзюбой "слили" в Сеть
Так шантажировали Дзюбу или нет?
Стали известны обстоятельства появления интимного видео с участием Артема Дзюбы.
Полное расписание Евро-2020
После того как в четверг были сыграны стыковые матчи, появилось и полное расписание всех матчей.
Россия и грядущий отбор на ЧМ-2022. Третья корзина готова стать реальностью
Сборная России потеряла почти четыре очка в рейтинге ФИФА для национальных команд. Она опустилась на одну позицию — с 19-го на 20-е место
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.
Артем Дзюба: Благодарю судьбу за жестокие уроки
Артем Дзюба выложил видео в интернете (нет-нет, не то, о чем вы подумали).
Участники еврокубков провалятся в Европе и РПЛ? Такого жесткого календаря у них еще не было
Если вам кажется, что «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА уже выглядят измотанными, подождите еще немного. Дальше будет только хуже.
Управляй игрой. Что тренеры делают в перерыве и можно ли на этом заработать?
ЦСКА и «Спартак» ворвались в тройку лидеров РПЛ. И как показывают наши подсчеты, во многом это произошло за счет грамотной работы тренерских штабов в перерыве.
«Претензии к каждому». Эксперты и журналисты критикуют «Спартак» за провал в Екатеринбурге
Спартаковским болельщикам остается верить в Валеру - тому играть против ЦСКА.
И снова о футбольных правилах. Иногда рукой можно. Но только если случайно
УЕФА просит разрешить футболистам случайно играть рукой.
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика