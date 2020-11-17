Александр Жуков: МОК должен ясно и четко высказаться по «Закону Родченкова»

Первый вице-спикер Госдумы, почетный глава Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал принятый США законопроект о допинге.

- Это в первую очередь идет вразрез с правовыми принципами. Здесь речь идет об экстерриториальном применении американского законодательства. Мне кажется, что это идет вразрез с правилами международных спортивных организаций, WADA прежде всего. Это может привести к тому, что будут вступать в противоречия законы, которые введены в разных странах.

У нас тоже приняты законы о наказании, в том числе и уголовном, за склонение к применению допинга. Но эти законы касаются нашей страны. При этом мне кажется, что МОК по этой теме должен ясно и четко высказаться. На мой взгляд, это в целом угрожает международному олимпийскому движению и всей системе международных соревнований, - приводит слова Жукова «РИА Новости».

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с заявлением по поводу принятого Сенатом США антидопингового закона, названного в честь экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, отметив, что организация желает понять, почему этот закон исключает обширные области спорта в США, в частности профессиональные лиги и весь студенческий спорт.

Напомним, что накануне Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил законопроект, позволяющий государству добиваться судебного преследования лиц, ответственных за применение допинга на соревнованиях с участием американских спортсменов. Нарушающие «закон Родченкова» будут вынуждены выплатить штраф до одного миллиона долларов, а также могут получить тюремное заключение на срок до десяти лет.