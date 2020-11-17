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17 ноября 21:11

МОК: «Акт Родченкова» фокусируется на окружении спортсменов - это соответствует политике организации

В пятницу обеспокоенность принятым антидопинговым законом выразили WADA и ряд спортивных организаций.

В МОК прокомментировали принятый США законопроект о допинге.

- МОК подчеркивает тот факт, что закон фокусируется на окружении спортсменов - это соответствует политике МОК, так как ранее в борьбе с допингом регулярно наблюдались структуры вокруг спортсменов, которые были причастны к большинству случаев применения допинга. В такие сети могут входить тренеры, агенты, дилеры, менеджеры, официальные лица из правительств или спортивных организаций, врачи, физиотерапевты и др. Сами спортсмены уже подвергаются санкциям с долгосрочными отстранениями в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса. Нам нужно применять такие же строгие санкции к их окружению, - цитирует ТАСС пресс-службу МОК.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с заявлением по поводу принятого Сенатом США антидопингового закона, названного в честь экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, отметив, что организация желает понять, почему этот закон исключает обширные области спорта в США, в частности профессиональные лиги и весь студенческий спорт.

Напомним, что накануне Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил законопроект, позволяющий государству добиваться судебного преследования лиц, ответственных за применение допинга на соревнованиях с участием американских спортсменов. Нарушающие «закон Родченкова» будут вынуждены выплатить штраф до одного миллиона долларов, а также могут получить тюремное заключение на срок до десяти лет.

источник: ТАСС
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