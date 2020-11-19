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19 ноября 13:54
автор: Виктор Шарафудинов

В МИД РФ прокомментировали принятие «акта Родченкова» американским Конгрессом

США теперь вправе преследовать в уголовном порядке любого человека, если он причастен к допинговым сговорам на международных соревнованиях.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала принятие «акта Родченкова» Конгрессом США.

«Вашингтон опять противопоставил экстерриториальные применения своего законодательства общепринятым международным антидопинговым механизмам, – цитирует Захарову «РИА Новости». – В сущности речь идет о появлении нового, подконтрольного исключительно Вашингтону инструмента для дискриминации зарубежных участников международных соревнований.

И приходится сомневаться, что при принятии решений о его применении американцы будут руководствоваться преимущественно политическими мотивами. Мы все уже знаем и видели много раз. Особо цинично выглядит тот факт, что на фоне масштабного и систематического использования допинга в самих Соединенных Штатах Америки из-под сферы охвата «акта Родченкова» выведены североамериканские профессиональные спортивные лиги. Это НБА, НХЛ, НФЛ и многие другие».

Наказание за применение запрещенных веществ на мероприятиях с участием американских спортсменов предусматривает по «акту Родченкова» штраф до миллиона долларов и лишение свобод на срок до десяти лет. Под действие закона подпадают тренеры, агенты, менеджеры и представители государственных учреждений. Самих атлетов может наказывать WADA.

источник: «РИА Новости»
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