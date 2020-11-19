В МИД РФ прокомментировали принятие «акта Родченкова» американским Конгрессом

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала принятие «акта Родченкова» Конгрессом США.

«Вашингтон опять противопоставил экстерриториальные применения своего законодательства общепринятым международным антидопинговым механизмам, – цитирует Захарову «РИА Новости». – В сущности речь идет о появлении нового, подконтрольного исключительно Вашингтону инструмента для дискриминации зарубежных участников международных соревнований.

И приходится сомневаться, что при принятии решений о его применении американцы будут руководствоваться преимущественно политическими мотивами. Мы все уже знаем и видели много раз. Особо цинично выглядит тот факт, что на фоне масштабного и систематического использования допинга в самих Соединенных Штатах Америки из-под сферы охвата «акта Родченкова» выведены североамериканские профессиональные спортивные лиги. Это НБА, НХЛ, НФЛ и многие другие».

Наказание за применение запрещенных веществ на мероприятиях с участием американских спортсменов предусматривает по «акту Родченкова» штраф до миллиона долларов и лишение свобод на срок до десяти лет. Под действие закона подпадают тренеры, агенты, менеджеры и представители государственных учреждений. Самих атлетов может наказывать WADA.