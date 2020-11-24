С 2021 года у РУСАДА будет новый наблюдательный совет

С 1 января 2021 года у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) изменится состав наблюдательного совета.

Об этом заявил председатель Набсовета РУСАДА Александр Ивлев по итогам заседания, прошедшего 24 ноября.

Изменения связаны с тем, что с 1 января 2021 года вступает в силу новый кодекс WADA, в соответствии с которым представители исполнительных органов власти, национального олимпийского и паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций больше не смогут входить в органы управления национального антидопингового агентства.

«Сегодня на заседании Наблюдательного совета Елена Исинбаева и Андрей Строкин заявили о намерении выйти из его состава с 1 января 2021 года в связи с вступлением в силу обновленного Всемирного антидопингового кодекса и содержащимися в нем новыми требованиями. Мы единодушно поддерживаем наших коллег. С учетом этого, а также того факта, что мандат нынешнего Наблюдательного совета истекает уже в марте 2021 года, мы пришли к выводу о целесообразности досрочного прекращения полномочий и остальных членов действующего Наблюдательного совета РУСАДА и его формирования в обновленном полноценном составе. Соответствующие обращения мы направим в адрес Общего собрания членов РУСАДА, полномочного принимать такие решения в соответствии с Уставом организации. Мы с уважением относимся к требованиям положений Всемирного антидопингового кодекса и со своей стороны сделаем все, чтобы независимость антидопинговой деятельности РУСАДА под сомнение не ставилась», - цитирует Ивлева пресс-служба РУСАДА.