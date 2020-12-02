Болельщики смогут приехать на Олимпиаду в Токио без обязательной вакцинации

Агентство Reuters со ссылкой на Nikkei Business Daily сообщило о планах властей Японии по проведению летней Олимпиады в Токио летом следующего года.

Жители других стран не будут должны проходить обязательную вакцинацию для посещения Олимпийских игр. Для болельщиков и других гостей отменят и обязательный двухнедельный карантин. В то же время понадобится предоставить справку об отрицательном тести на коронавирус и установить на смартфон специальное приложение для отслеживания контактов.

Вдобавок во время Олимпиады японские власти не будет ограничивать право на передвижение в общественном транспорте.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа следующего года.