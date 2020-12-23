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23 декабря 12:56
автор: Виктор Шарафудинов

Церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Токио проведут в упрощенном формате

Из-за пандемии коронавируса Игры пришлось перенести на один год.

Официальный сайт оргкомитета Олимпиады в Токио сообщил, что церемонии открытия и закрытия XXXII летних Олимпийских игр пройдут в упрощенном формате.

Для этого назначена новая творческая группа. Ее задача создать церемонии, которые будут отражать ситуацию, связанную с пандемией коронавируса в мире. Из прежнего состава в творческой группе останется только Хироси Сасаки, который вновь назначен исполнительным креативным директором.

«Церемонии как и прежде станут большим праздником для спортсменов и зрителей по всему миру, но они будут проведены в более простом и сдержанном формате, призванном отразить общее упрощение Игр и необходимость все еще учитывать меры по противодействию распространению коронавируса», – сказано в сообщении оргкомитета.

Напомним, что из-за пандемии Игры в Токио пришлось перенести, что значительно увеличило общую стоимость их организации. Летняя Олимпиада пройдет в японской столице с 23 июля по 8 августа следующего года.

источник: Токио-2020
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