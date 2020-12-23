ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
23 декабря 13:52
автор: Виктор Шарафудинов

Витольд Банька: Нельзя выбрасывать человека из спорта только за то, что он или она родились в России

Глава WADA прокомментировал решение CAS о наказании для российского спорта.

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька оценил высказывания исполнительного директора Антидопингового агентство США (USADA) Трэвиса Тайгарта по поводу вердикта Спортивного арбитражного суда в деле против России.

Ранее Тайгарт назвал «катастрофой» решение ограничить срок санкций против российского спорта всего лишь двумя годами.

«Я понимаю недовольство американцев, потому что мы тоже ожидали большего, – заявил Банька в интервью для The First News. – Тем не менее, несправедливо нападать на обвинителя за решение суда. Это нелогично. ВАДА проделало отличную работу в том, что касается расследования и сбора улик. В этом деле невозможно было сделать больше.

Часть американского общества требует полного исключения русских из международных соревнований на долгие годы независимо от доказательств. Но такая позиция несостоятельна в Спортивном арбитражном суде.

Что бы там ни думал мистер Тайгарт, нельзя выбросить человека из спорта только за то, что он или она родились в России. Как объяснить молодому атлету, что он не сможет осуществить свою мечту о выступлении на Олимпиаде или на чемпионате мира из-за того, что правительство его страны совершило мошенничество, а его старшие коллеги употребляли допинг? Нельзя наказывать целое поколение молодых спортсменов».

По решению CAS российские спортсмены смогут участвовать в международных соревнованиях лишь в нейтральном статусе до декабря 2022 года. Другие санкции включают запрет на подачу заявок на проведение международных турниров, недопуск представителей российской власти на Олимпийские и Паралимпийские игры, а также штраф в качестве компенсации расходов WADA.

источник: The First News
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Социологи рассказали как стать элитным спортсменом"Локомотив" вырвал победу у "Северстали"Премьера Брагина. Новый тренер сборной России начал с победКомментатор из США метко высказался о скандале с ДзюбойДочь легенды спорта потрясла мир своей неземной красотойПолная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессу
Как финны тренера из раздевалки выкинули. Безумная история МЧМ
Стартующий 25 декабря в Эдмонтоне молодежный чемпионат мира пройдет в экстремальных условиях пандемии. Но на этих турнирах никогда не бывает скучно.
Акинфеев собрался в Госдуму? Это шанс для Черчесова
Источник "Ведомостей" сообщил о том, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вошел в списки возможных кандидатов для участия в выборах в Государственную Думу в 2021 году.
Свершилось. Теперь точно можно сказать, что Месси круче Пеле
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вошел в историю, побив казавшийся вечным рекорд великого бразильца. Аргентинец забил 644-й гол в составе одного клуба.
Жардим или Морено вместо Тедеско. Почему «Спартак» потянуло на «Монако»
Красно-белые активно ведут поиски главного тренера среди свободных иностранных специалистов.
Костин бросил клюшку, а Ковалев – бутылку. Подробности инцидента на матче КХЛ
Спойлер: пострадавших нет – "Куньлунь" и "Авангард" играли без зрителей.
Жаль, что Газизов в «Сочи» – это утка. А то в Москву полетела бы перчатка
Если верить многочисленных слухам, продолжение карьеры Шамиля Газизова могло бы получиться весьма любопытным.
Великий Нортуг доигрался с наркотиками. Теперь его зовут в Россию
Знаменитый норвежский лыжник Петтер Нортуг приговорен к семи месяцам тюрьмы и пожизненно лишен водительских прав.
Расизм не обнаружен. Как воспринимать наказание Тедеско за скандал в Сочи
КДК РФС вынес решение по главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско, который, даже если останется в команде, пропустит начало весенней части сезона.
От Старого Нового года до Дня Победы. НХЛ утвердила календарь-2021
Клубы Национальной хоккейной лиги проведут в регулярном чемпионате по 56 матчей внутри четырех дивизионов с 13 января по 8 мая.
Фернандес больше не холостяк. СуперМарио окольцевали
Защитник сборной России Марио Фернандес сыграл свадьбу.

Футбол. «Челси» vs «Вест Хэм». ММА. Томпсон vs Масвидаль. Теннис. Андрей Рублев - 8-я ракетка мира.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика