Витольд Банька: Нельзя выбрасывать человека из спорта только за то, что он или она родились в России

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька оценил высказывания исполнительного директора Антидопингового агентство США (USADA) Трэвиса Тайгарта по поводу вердикта Спортивного арбитражного суда в деле против России.

Ранее Тайгарт назвал «катастрофой» решение ограничить срок санкций против российского спорта всего лишь двумя годами.

«Я понимаю недовольство американцев, потому что мы тоже ожидали большего, – заявил Банька в интервью для The First News. – Тем не менее, несправедливо нападать на обвинителя за решение суда. Это нелогично. ВАДА проделало отличную работу в том, что касается расследования и сбора улик. В этом деле невозможно было сделать больше.

Часть американского общества требует полного исключения русских из международных соревнований на долгие годы независимо от доказательств. Но такая позиция несостоятельна в Спортивном арбитражном суде.

Что бы там ни думал мистер Тайгарт, нельзя выбросить человека из спорта только за то, что он или она родились в России. Как объяснить молодому атлету, что он не сможет осуществить свою мечту о выступлении на Олимпиаде или на чемпионате мира из-за того, что правительство его страны совершило мошенничество, а его старшие коллеги употребляли допинг? Нельзя наказывать целое поколение молодых спортсменов».