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23 декабря 19:35
автор: Юрий Нечаев

Российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде в Токио под флагом ОКР

Игры пройдут летом следующего года.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что российский спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх в Токио под флагом ОКР.

«В ситуации, при которой мы не сможем по объективным причинам использовать государственный флаг, может быть использован флаг ОКР. ОКР остается полноправным членом олимпийского движения, поэтому вся его атрибутика и геральдика легитимна и может быть использована. МОК до конца января должен принять решение и технические регламенты по флагу и гимну», - рассказал Поздняков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, 17 декабря CAS на два года запретил российским спортсменам участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом. Наказание вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

В указанный период попадают летние Олимпийские игры в Токио (перенесенные с 2020 на 2021 год), зимняя Олимпиада в Пекине (2022), а также чемпионат мира по футболу в Катаре (2022).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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