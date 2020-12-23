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23 декабря 19:51
автор: Юрий Нечаев

Поздняков рассказал, под какую мелодию сборная России может выступить на Олимпиаде в Токио

Игры пройдут летом 2021 года.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, какая мелодия может заменить гимн России на Олимпийских Играх в Токио.

«Мы ограничены лишь в использовании нашего гимна и предыдущих гимнов страны, поэтому такие варианты как «Боже, царя храни» или «Интернационал» не рассматриваются. Но мы можем использовать любую музыкальную композицию или мелодию, прямо или косвенно связанную с Россией. После того, как выйдут рекомендации МОК, мы сможем создать художественный совет, объявить конкурс на мелодию», - рассказал Поздняков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, 17 декабря CAS на два года запретил российским спортсменам участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом. Наказание вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

В указанный период попадают летние Олимпийские игры в Токио (перенесенные с 2020 на 2021 год), зимняя Олимпиада в Пекине (2022), а также чемпионат мира по футболу в Катаре (2022).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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