Станислав Поздняков: С Олимпиадой в Токио много проблем

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о трудностях, связанных с проведением Олимпийских игр в Токио.

«С Олимпиадой в Токио много проблем. На данный момент разыграно лишь 57% лицензий. Во многих видах спорта еще не закончены квалификационные соревнования. Периодически отменяются соревнования, что нас тревожит. Можем точно сказать, что Олимпиада состоится. Наша главная задача — подвести спортсменов в пиковой форме к соревнованиям. Многие виды спорта остались без международных турниров, а качество внутренних не позволяет дать объективную оценку состоянию атлетов. В этом плане нас могут ожидать неожиданности в плане результатов», - сказал Поздняков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Игры в Токио из-за коронавируса были перенесены с 2020 на 2021 год. Планируется, что церемония открытия состоится 23 июля следующего года, а завершится Олимпиада 8 августа.