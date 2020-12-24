Олег Матыцин: У российского спорта должен выработаться иммунитет к допингу

Министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением о борьбе с допингом.

«Я надеюсь, мы перешли некий рубеж. Как сказала Валентина Ивановна Матвиенко, мы получили антидопинговую вакцину. Теперь у нас должен выработаться иммунитет, поэтому настало время еще активнее перейти к фазе антидопингового образования. Такие антидопинговые программы реализуются. Конечно, я уверен, что российский спорт будет чистым», - приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, 17 декабря CAS на два года запретил российским спортсменам участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом. Наказание вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

В указанный период попадают летние Олимпийские игры в Токио (перенесенные с 2020 на 2021 год), зимняя Олимпиада в Пекине (2022), а также чемпионат мира по футболу в Катаре (2022).

Санкции в отношении российского спорта были введены за махинации с данными московской антидопинговой лаборатории.