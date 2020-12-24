Олег Матыцин: Государство будет сокращать расходы на финансирование профессионального спорта

Министр спорта России Олег Матыцин во время выступления на форуме Sport Forum Live рассказал, что в ближайшее время государство начнет сокращать расходы на финансирование профессионального спорта.

«В ближайшее время государство будет сокращать расходы на финансирование профессионального спорта. Я говорю о профессиональных лигах и клубах, а не о спортсменах, которые работают в сборной. Наоборот, последний сегмент не будет менее финансироваться, мы будем делать все для их успешного выступления. Есть тенденция уменьшения финансового присутствия государства в профессиональном спорте и увеличения по возможности финансовой обеспеченности социального сегмента развития спорта», - цитирует Матыцина РИА Новости.