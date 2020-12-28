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28 декабря 09:17
автор: Юрий Нечаев

Станислав Поздняков: ОКР может обжаловать решение CAS

Решение будет принято после новогодних праздников.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что возглавляемая им организация может обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российского спорта из-за допущенных процессуальных нарушений.

«В ходе арбитражной процедуры и до вынесения финального решения ОКР совместно с ответчиком, третьими лицами неоднократно обращал внимание на многочисленные процессуальные нарушения, которые касались компетенции Спортивного арбитражного суда. Будет не очень правильно говорить сейчас, какие именно моменты вызывают вопросы, но мы за время новогодних праздников и рождественских каникул у наших европейских партнеров детально проработаем нашу позицию, подготовим возможные шаги и действия. С точки зрения наших юристов, были допущены процессуальные нарушения, которые мы планируем оспаривать в кассационной инстанции», - цитирует Позднякова ТАСС.

Напомним, 17 декабря CAS на два года запретил российским спортсменам участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом. Наказание вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

В указанный период попадают летние Олимпийские игры в Токио (перенесенные с 2020 на 2021 год), зимняя Олимпиада в Пекине (2022), а также чемпионат мира по футболу в Катаре (2022).

источник: ТАСС
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