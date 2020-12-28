Олег Матыцин: Нужно запретить людям с допинговым прошлым работать в спорте и на госслужбе

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что спортсмены, нарушившие антидопинговое законодательство, не должны работать на государственной службе или начинать тренерскую карьеру.

«Мы всеми мерами противодействуем тому, когда человек имел нарушение антидопингового законодательства и после завершения карьеры получает должность тренерскую либо государственную. Такая работа проводится, некоторые уже ушли по собственному желанию. Думаю, надо это закреплять административно. Мы работаем и законодательно, и административно, и с руководителями субъектов РФ, руководителями министерств в регионах, чтобы этого не допускать», - сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в настоящий момент человек, нарушивший антидопинговое законодательство, не имеет права заниматься любой деятельностью в профессиональном спорте. Но это ограничение распространяется только на период дисквалификации.