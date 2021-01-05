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05 января 23:29
автор: Виктор Шарафудинов

Итальянцам могут запретить использовать государственные флаг и гимн на Олимпиаде в Токио

Руководство МОК не довольно вмешательством итальянских властей в спорт.

Президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго подтвердил, что МОК может запретить итальянским спортсменам использовать флаг и гимн своей страны на Олимпиаде в Токио летом нынешнего года.

Как сообщают Tuttosport и Rai Sport, Международный олимпийский комитет недоволен созданием в Италии нового государственного органа, который может вмешиваться в дела местного НОК, что строго запрещено Олимпийской хартией.

«Риск поехать в Токио без гимна и флага очень велик. Никто не хочет санкций, ведь это было бы страшным решением», – отметил Малаго.

Санкции против Италии могут быть одобрены на ближайшем заседании исполкома МОК 27 января.

источник: Tuttosport
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