Власти Башкирии планируют подать заявку на проведение зимней Олимпиады-2030

Пресс-секретарь главы Башкортостана Диана Ихсанова сообщила, что власти республики рассматривают возможность подать заявку на проведение зимней Олимпиады в 2030 году.

«Идея такая действительно есть, как идея. Пока заявочная кампания не началась, мы прорабатываем возможность подачи заявки», - цитирует Ихсанову ТАСС.

Ранее заинтересованность в проведении Игр-2030 проявили канадский Ванкувер, американский Солт-Лейк-Сити, японский Саппоро, также планируются совместная заявка Испании, Андорры и Франции со столицей в Барселоне и совместная заявка Украины, Польши и Латвии со столицей во Львове.

Добавим, что в 1980 году Москва принимала летнюю Олимпиаду, а в 2014-м зимние Игры проходили в Сочи.