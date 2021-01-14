CAS опубликовал мотивировочную часть решения по делу ВАДА против РУСАДА

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Документ, состоящий из 186 страниц, размещен на официальном сайте организации.

Напомним, 9 декабря 2019 года ВАДА лишило РУСАДА статуса соответствия, запретило российским спортсменам выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом, а России проводить крупные международные соревнования. Российская сторона оспорила решение в CAS, который 17 декабря 2020 года частично поддержал вердикт ВАДА, но сократил срок наказания до двух лет.