Песня «Катюша» может заменить гимн России на международных соревнованиях

Олимпийская чемпионка Софья Великая рассказала, какая композиция может заменить гимн России на международных соревнованиях.

«Мы обсудили музыкальное сопровождение, которое будет представлено в ближайшие два года. Остановились на песне «Катюша». Все знают эту песню, и ее любят дети. Мы решили предложить ее на рассмотрение Олимпийскому комитету», – цитирует Великую Sport24.ru.

Добавим, что Россию дисквалифицировали от международных соревнований из-за махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории.