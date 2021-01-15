Лоза готов сделать аранжировку на «Катюшу» для Олимпиады

Музыкант Юрий Лоза заявил, что готов сделать аранжировку на песню «Катюша» для Олимпиады.

«Конечно, я готов написать аранжировку, почему нет? Там ее особо делать даже не надо, это же маршеобразная песня. А чем проще, тем лучше. Под «Катюшу» нужны заводные барабашки и поменьше всяких лишних звуков. Эта песня для пения, а не для слушания. Поэтому аранжировка должна помогать петь», - цитирует музыканта News.ru.

Напомним, 17 декабря CAS на два года запретил российским спортсменам участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом и гимном. Наказание вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила использовать «Катюшу» вместо гимна в ближайшие два года.