Официальный экипировщик олимпийской сборной России заранее подготовил нейтральную форму

Официальный экипировщик олимпийской сборной России ZASPORT заранее подготовил нейтральный вариант формы для Олимпиады в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.

Вот, что рассказала основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина в интервью для News.ru:

«Конечно, мы надеялись на то, что наша сборная поедет в Токио в костюмах с триколором, под российским флагом и с гимном. Но при создании экипировки мы понимали, какие есть возможные варианты развития ситуации, и заранее прорабатывали вариант того, что наши спортсмены могут отправиться на Олимпийские игры под нейтральным флагом.

У ZASPORT есть опыт работы с нейтральной экипировкой. Перед играми в Корее у нас были очень сжатые сроки — чуть больше месяца — на то, чтобы сделать форму без государственной символики, и мы справились, и очень приятным бонусом стало то, что российских спортсменов в этой форме THE Wall Street Journal назвал самыми стильными.

Сейчас мы готовимся к презентации Олимпийской коллекции и могу сказать, что мы представим и вариант с триколором для болельщиков, и нейтральную форму».