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15 января 17:14
автор: Виктор Шарафудинов

Елизавета Кожевникова: Многие наши спортсмены – люди, несущие черты психологической травмы

Известный спортивный психолог и двукратный призер Олимпийских игр рассказала, какие проблемы мешают добиваться высоких результатов спорте.

Елизавета Кожевникова поделилась мнением о том, как должно строиться сотрудничество тренеров и спортсменов.

«Многие наши спортсмены – люди, несущие черты психологической травмы, – отметила Кожевникова в интервью для RT. – Таких практически невозможно привести к высокому результату, не создав вокруг них защиту, не свив гнездо.

Травматиками я называю тех, кто в значительной степени был выхолощен детским и юниорским спортом, прежде чем выйти на взрослый уровень, а это происходит в стране повсеместно. Таких спортсменов, как правило, отличает достаточно невысокая способность выдерживать стресс – соревновательный, тренировочный. Иначе говоря, человек пребывает в непрерывном состоянии внутренней тревоги: он боится ошибиться, боится осуждения, боится, что его выгонят, избегает трудных задач, много болеет, критичен к себе, плохо спит.

Именно поэтому нужен мощный защитный кокон. В психологии на этот счёт существует даже специальный термин: ограниченное родительство. Давно доказано: эмоциональная связь между людьми, работающими вместе – это очень мощное антистрессовое оружие. Но для тренера такой статус очень энергетически затратен.

Потому что помимо непосредственной тренировочной работы ему приходится решать множество сопутствующих проблем. Заниматься организацией, логистикой, прочими вопросами. Не всегда бывает просто найти время ещё и для того, чтобы вытирать спортсмену слёзы, контролировать, в каком тоне ты с ним разговариваешь, или дарить на день рождения цветы. Многие не выдерживают своего «ограниченного родительства». Но если этого не делать, спортсмен снова попадает в ловушку своей внутренней травмы и регрессирует».

Кожевникова во время спортивной карьеры занималась фристайлом и завоевала серебряную медаль в 1992 году на зимней Олимпиаде в Альбервиле и бронзу на Играх 1994 года в Лиллехаммере.

источник: Russia Today
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