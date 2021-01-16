Матыцин поддержал предложение использовать «Катюшу» в качестве гимна на Олимпиаде

Министр спорта РФ Олег Матыцин поддержал предложение комиссии спортсменов ОКР об использовании песни «Катюша» вместо гимна России на Олимпийских играх.

- К «Катюше» отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной. Такое мнение выразили спортсмены, конечно, я отношусь к этому с уважением, будем поддерживать это, - цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне еще 17 декабря опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и РУСАДА. CAS значительно смягчил санкции, наложенные на российский спорт. Тем не менее, до 16 декабря 2022 года наши атлеты и национальные сборные не смогут выступать под своим флагом на чемпионатах мира, а также Олимпийских и Паралимпийских играх. В этот же период во время церемоний награждения и прочих официальных мероприятий во время турниров не может использоваться российский гимн.