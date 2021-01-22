Власти Японии собираются отменить Олимпиаду в Токио

Правительство Японии считают необходимым отменить летние Олимпийские игры, которые должны пройти ближайшим летом в Токио, сообщает The Times, ссылаясь на свой источник в правительстве азиатской стране.

Данное решение будет принято в связи со сложной ситуацией из-за пандемии коронавируса. При этом Япония пытается найти вариант, при котором ей удастся повторно попытаться провести соревнования в 2032 году – в ближайшую свободную дату, организатор которой еще не определен.

– Никто не хочет быть первым, кто скажет об отмене Олимпиады, однако стороны достигли соглашения. По моему мнению, Игры не состоятся, – сказал источник.

Напомним, Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на 2021 год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа.

Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что окончательное решение о проведении Олимпиады может быть принято не в марте, как планировалось ранее, а в апреле-мае.