Власти Японии опровергли информацию об отмене Олимпиады в Токио из-за пандемии коронавируса

Ранее стало известно, что правительство азиатской страны пришло к выводу, что соревнования необходимо отменить в связи со сложной ситуацией из-за пандемии коронавируса. При этом Япония пытается найти вариант, при котором ей удастся повторно попытаться провести соревнования в 2032 году – в ближайшую свободную дату, организатор которой еще не определен.

– Правительство нашей страны ведет подготовку к проведению Олимпиады с 23 июля, эту программу утвердил МОК. До тех пор, пока не будет принято общее решение о том, проводить ли соревнования или нет, мы продолжим заниматься подготовкой к Играм, – цитирует Сакаи The Mainichi.

Напомним, Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на 2021 год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа.