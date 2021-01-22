Россия внесет в годовой бюджет WADA более одног миллиона долларов, Китай – почти в два раза меньше

Сумма ежегодного обязательного взноса России в бюджет WADA на 2021 года оказалось в два раза больше выплат, которые должен внести Китай.

Как сообщает ТАСС, Россия в этом году должна перечислить Всемирному антидопинговому агентству агентству 1 091 877 долларов США.

По информации «Профиля», такую же сумму заплатят Великобритания, Франция, Германия и Италия. При этом Китай выплатит WADA почти в два раза меньше – 561 288 долларов.

Больше всего денег в бюджет WADA в 2021 году в должны внести США. Для них размер обязательного взноса составляет почти 3 млн долларов – 2 931 923. На втором месте оказалась Япония (1 502 800), а на третьем – Канада (1 465 962).

Россия подавала апелляцию против санкций WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), но в итоге удалось добиться лишь сокращения срока наказания с четырех до двух лет.