Организаторы Олимпиады в Токио опровергли слухи об отмене игр

Оргкомитет Олимпиады и Паралимпиады в Токио отреагировал на сообщения СМИ о том, что власти Японии собираются отменить проведение Игр летом нынешнего года.

«В некоторых новостных сообщениях, которые были опубликованы сегодня, утверждается, что правительство Японии в частном порядке пришло к заключению о необходимости отмены Олимпийских и Паралимпийских игр. Это абсолютно не соответствует действительности. Мы примем все необходимые меры по борьбе с распространением коронавируса для безопасного проведения Олимпиады», – цитирует «Метарейтинг Украина» заявление, опубликованное на официальном сайте оргкомитета.

Летние Олимпийские Игры в Токио были перенесены с лета 2020 года на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Соревнования должны пройти с 23 июля по 8 августа.