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22 января 21:39

ВОЗ: Япония должна самостоятельно принять решение о проведении Олимпийских игр

Проведение Игр в Токио без зрителей нанесет удар по оргкомитету, который рассчитывает получить доход в размере 867 миллионов долларов от продажи билетов.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан Всемирная организация здравоохранения в курсе озабоченности граждан Японии по вопросу проведения летних Олимпийских игр.

- Мы готовы предоставлять технические советы правительству Японии, но мы не будем выступать судьей по любому решению о проведении или нет Олимпийских игр…. Я уверен, что правительство Японии посоветуется со своим сообществом и примет соответствующее решение в свою время. Мы все надеемся на Олимпийские игры, но мы все сейчас опасаемся, - цитирует Райана «РИА Новости».

В пятницу стало известно, что правительство Японии начало взвешивать возможность проведения Олимпийских игр в Токио без зрителей, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. По словам официальных лиц, правительство рассматривает три варианта - не вводить ограничение на количество зрителей, устанавливать потолок в 50 процентов от вместимости стадионов или проводить мероприятия за закрытыми дверями.

источник: «РИА Новости»
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