Томас Бах: Мы работаем над тем, чтобы подготовить все возможные сценарии проведения Игр

Президент МОК Томас Бах заявил, что организация готовит несколько сценариев, которые позволят провести Олимпийские игры в Токио.

- Мы работаем над тем, чтобы подготовить все возможные сценарии, с которыми мы можем столкнуться в июле-августе этого года. Это широкий диапазон, мы собираем огромный ящик с инструментами, и уже после, когда придет время, мы решим, какой из этих инструментов нам необходим в той или иной ситуации. От миграционных правил, правил карантина до сохранения социальной дистанции в Олимпийской деревне, - приводит слова Баха ТАСС.

Ранее стало известно, что правительство Японии начало взвешивать возможность проведения Олимпийских игр в Токио без зрителей, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. По словам официальных лиц, правительство рассматривает три варианта - не вводить ограничение на количество зрителей, устанавливать потолок в 50 процентов от вместимости стадионов или проводить мероприятия за закрытыми дверями.