Апелляции на решение CAS по делу WADA против РУСАДА могут быть поданы до 2 февраля

Срок подачи апелляций на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) истекает 2 февраля.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу CAS.

«Срок подачи апелляции составляет 30 дней с момента получения первоначального решения. Решение было разослано сторонам 17 декабря 2020 года. Согласно законам Швейцарии, все временные ограничения приостанавливаются с 18 декабря по 2 января включительно. Следовательно, срок подачи апелляции истекает 2 февраля», - рассказали в CAS.

Собеседник агентства также отметил, что в настоящий момент CAS не обладает информацией о том, что одна из сторон оспорила решение.

Напомним, 17 декабря CAS на два года запретил российским спортсменам участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом. Наказание вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.