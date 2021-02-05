Олимпийский комитет России получил официальное приглашение на Игры 2022 года

Олимпийский комитет России (ОКР) получил официальное приглашение от Международного Олимпийского комитета (МОК) принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает пресс-служба ОКР.

«Иногда слышу мнение, что приглашение на Олимпийские игры - это не более чем простая формальность. Не согласен, потому что я всегда расцениваю это как официальную позицию МОК, которая подтверждает статус и полномочия национальных олимпийских комитетов. ОКР приглашен на Игры как полноправный участник, а значит, наши спортсмены поедут в Пекин как единая команда, сформированная Олимпийским комитетом России. То же самое можно сказать и в отношении Токио», - сказал президент ОКР Станислав Поздняков.

Добавим, что 24-е по счету зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.