Японцы выступают против проведения Олимпиады в Токио в 2021 году

Более половины жителей Японии выступают против проведения летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году, приводит результаты опроса «Коммерсант».

61% японцев считают, что мероприятие нужно отменить или перенести еще на год, уточняет «Профиль». 28% опрошенных согласны на проведение Олимпиады без зрителей на трибунах, и лишь 8% поддержали идею допустить болельщиков на стадионы и организовать соревнования в этом году.

Напомним, XXXII летние Олимпийские Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса были перенесены.

Церемония открытия запланирована на 23 июля 2021 года, а завершиться соревнования должны 8 августа.