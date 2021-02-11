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11 февраля 11:47
автор: Максим Скороходов

Глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио подаст в отставку

Причиной стали обвинения в сексизме.

Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Есиро Мори в ближайшее время подаст в отставку.

Ранее Мори заявил, что увеличение женщин в спортивных федерациях, привело к тому спортивные заседания затягиваются.

Данные высказывания вызвали бурную реакцию различных соцсетей с призывами уволить функционера. Мори уже принес свои извинения

По сообщению японских СМИ, данные высказывания не останутся безнаказанными.

Как пишет издание TBS News, объявление об отставке произойдет 12 февраля, пост главы оргкомитета «Токио-2020» займет 84-летний мэр Олимпийской деревни Токио Сабуро Кавабути.

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