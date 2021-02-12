Глава оргкомитета Олимпиады в Токио Мори ушел в отставку

Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Есиро Мори объявил о решении покинуть свой пост.

– Я принес большие неудобства своими неподобающими высказываниями. Я не должен быть помехой для подготовки к Олимпиаде, – сказал Мори в ходе заседания исполкома оргкомитета «Токио-2020»

Ранее 83-летнего Мори обвинили в сексистских высказываниях. Напомним, он заявил о том, что увеличение числа женщин в спортивных федерациях, приводит к затягиванию спортивных заседаний.

Данные высказывания вызвали бурную реакцию различных соцсетей с призывами уволить функционера.