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Нового главу оргкомитета Олимпийских игр в Токио-2020 выберет специальный комитет
12 февраля 16:32
автор: Степан Шереметьев

Нового главу оргкомитета Олимпийских игр в Токио-2020 выберет специальный комитет

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Исполнительный директор оргкомитета Тосиро Муто заявил, что для выбора нового главы оргкомитета Олимпийских игр в Токио-2020 будет создан специальный комитет.

«Нам нужно срочно выбрать следующего президента. Поскольку было предложено, чтобы процесс был прозрачным, мы решили создать комитет по рассмотрению кандидатуры», - приводит слова Муто «МК-Спорт», ссылаясь на Reuters.

Напомним, что ранее глава оргкомитета Есиро Мори подал в отставку. Причиной стали нелицеприятные высказывания Мори в отношении женщин. Заявление Мори вызвало возмущения в обществе. После сказанных слов ему пришлось провести пресс-конференцию и принести извинения.

источник: МК-Спорт
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