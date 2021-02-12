Нового главу оргкомитета Олимпийских игр в Токио-2020 выберет специальный комитет

Исполнительный директор оргкомитета Тосиро Муто заявил, что для выбора нового главы оргкомитета Олимпийских игр в Токио-2020 будет создан специальный комитет.

«Нам нужно срочно выбрать следующего президента. Поскольку было предложено, чтобы процесс был прозрачным, мы решили создать комитет по рассмотрению кандидатуры», - приводит слова Муто «МК-Спорт», ссылаясь на Reuters.

Напомним, что ранее глава оргкомитета Есиро Мори подал в отставку. Причиной стали нелицеприятные высказывания Мори в отношении женщин. Заявление Мори вызвало возмущения в обществе. После сказанных слов ему пришлось провести пресс-конференцию и принести извинения.