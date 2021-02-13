Олег Матыцин: Предолимпийский год дает нам надежды на хорошие выступления в Пекине

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин оценил перспективы российской команды на зимних олимпийских играх в Пекине.

«Мы очень внимательно следим за выступлениями всех спортсменов, и этот год начался успешно во многих видах спорта - в конькобежном спорте, лыжах, скелетоне, бобслее, лыжной акробатике, - цитирует Матыцина ТАСС. - Очень рад таким результатам в предолимпийский год, это дает нам надежды на хорошие выступления в Пекине в следующем году».

Напомним, что накануне российские конькобежцы завоевали на чемпионате мира шесть медалей (одну золотую ,одну серебряную и четыре бронзовых). В свою очередь скелетонисты завоевали три медали, одну серебряную и две бронзовых.