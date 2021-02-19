Станислав Поздняков: ОКР согласовал с МОК дизайн формы на Олимпиаде в Токио

Глава ОКР Станислав Поздняков сообщил, что ОКР согласовал с МОК дизайн формы российских спортсменов и официальных лиц на Олимпиаде в Токио.

- В Токио и Пекин наши спортсмены поедут под флагом Олимпийского комитета России и будут выступать как команда ОКР. Здесь появилась определенность. Как и в вопросе с экипировкой. Мы согласовали с МОК доработанный дизайн формы наших спортсменов и официальных лиц в Токио, - цитирует Позднякова «РИА Новости».

Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что российским спортсменам на Олимпийских играх в Токио и Пекине разрешено использование лишь сокращенного варианта аббревиатуры Олимпийского комитета России - ROC (Russian Olympic Committe).

Напомним, что согласно вступившим в силу в декабре прошлого года двухлетним санкциям WADA российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны и гимна.