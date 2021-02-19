ОКР направил в МОК предложение использовать «Катюшу» вместо гимна

Как сообщает «МК-Спорт», Олимпийский комитет России направил в Международный олимпийский комитет предложение использовать композицию «Катюша» вместо гимна России на Олимпийских играх в Токио.

Кроме этого отмечается, что ОКР согласовал с МОК дизайн формы российских спортсменов и официальных лиц на Олимпиаде в Токио.

Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что российским спортсменам на Олимпийских играх в Токио и Пекине разрешено использование лишь сокращенного варианта аббревиатуры Олимпийского комитета России - ROC (Russian Olympic Committe).

Напомним, что согласно вступившим в силу в декабре прошлого года двухлетним санкциям WADA российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны и гимна.