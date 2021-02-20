Токио получил поддержку лидеров стран «Большой семерки» в проведении Олимпиады

На онлайн-конференции лидеров G7 премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что его страна полна решимости провести Олимпиаду в этом году.

«Япония продолжит подготовку в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом (МОК) к безопасной и надежной организации Игр. Все лидеры G7 поддержали намерение Японии, что было отражено в совместном коммюнике» - цитирует заявление Министерства иностранных дел RT.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.