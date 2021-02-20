WADA запросило у РУСАДА информацию о составе вакцины «Спутник V»

Всемирное антидопинговое агентство не видит проблем в применении российского препарата от коронавируса «Спутник V» для вакцинации спортсменов.

Организация попросила РУСАДА прислать дополнительную информацию о вакцине.

– WADA попросило Российское антидопинговое агентство связаться с производителем вакцины для выяснения ее точного состава и свойств, а также получения любой дополнительной информации. Однако у WADA нет оснований полагать, что с этой вакциной есть какие-либо проблемы с точки зрения антидопинговых правил, – цитирует пресс-службу организации ТАСС.

Как раньше сообщал «Профиль», Спортивный арбитражный сад (CAS) на два года запретил российским спортсменам участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом. Наказание вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

В указанный период попадают летние Олимпийские игры в Токио (перенесенные с 2020 на 2021 год), зимняя Олимпиада в Пекине (2022), а также чемпионат мира по футболу в Катаре (2022).