Михаил Алоян: Всегда была мечта и цель - отобраться на Олимпийские игры в Токио

Российский боксер Михаил Алоян рассматривает возможность выступить на Олимпиаде в Токио.

- Будут ли сами Олимпийские игры, это вопрос. Всегда было желание выступить, надо понять, как это правильно сделать, каким будет отбор. У меня всегда была мечта и цель - отобраться на Олимпийские игры в Токио, - приводит слова Алояна ТАСС.

Ранее стало известно об об отмене отборочных турниров по боксу к Олимпийским играм в Токио из-за коронавируса. Боксеры будут отбираться по рейтингу.

Добавим, что Алоян является двукратным чемпионом мира (2011, 2013), чемпионом Европы (2010).

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