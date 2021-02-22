Михаил Алоян: Всегда была мечта и цель - отобраться на Олимпийские игры в Токио

Российский боксер Михаил Алоян рассматривает возможность выступить на Олимпиаде в Токио.
- Будут ли сами Олимпийские игры, это вопрос. Всегда было желание выступить, надо понять, как это правильно сделать, каким будет отбор. У меня всегда была мечта и цель - отобраться на Олимпийские игры в Токио, - приводит слова Алояна ТАСС.
Ранее стало известно об об отмене отборочных турниров по боксу к Олимпийским играм в Токио из-за коронавируса. Боксеры будут отбираться по рейтингу.
Добавим, что Алоян является двукратным чемпионом мира (2011, 2013), чемпионом Европы (2010).
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