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24 февраля 22:55
автор: Степан Шереметьев

Тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпиад начиная с 2024 года

С октября 2020 года президент МОК Томас Бах неоднократно подвергал критике международную организацию тяжелой атлетики (IWF).

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах снова подверг критике международную организацию тяжелой атлетики (IWF) и заявил, что дисциплина может быть исключена из программы проведения Олимпиад.

«Если эти проблемы не будут своевременно решены, удовлетворяющим нас образом, исполнительный комитет МОК должен будет пересмотреть место тяжелой атлетики в программе Олимпийских игр в Париже 2024 года и всех будущих Олимпийских игр», - сказал Бах на пресс-конференции МОК.

Напомним, что президент МОК ранее высказывался о несоблюдении антидопинговых правил организацией и об ошибках в руководстве IWF.

источник: МОК
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