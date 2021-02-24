Тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпиад начиная с 2024 года

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах снова подверг критике международную организацию тяжелой атлетики (IWF) и заявил, что дисциплина может быть исключена из программы проведения Олимпиад.

«Если эти проблемы не будут своевременно решены, удовлетворяющим нас образом, исполнительный комитет МОК должен будет пересмотреть место тяжелой атлетики в программе Олимпийских игр в Париже 2024 года и всех будущих Олимпийских игр», - сказал Бах на пресс-конференции МОК.

Напомним, что президент МОК ранее высказывался о несоблюдении антидопинговых правил организацией и об ошибках в руководстве IWF.