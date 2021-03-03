Вопрос об участии иностранных зрителей на Олимпиаде и Паралимпиаде решится в конце марта

В конце марта должен быть решен вопрос об участии иностранных зрителей на Олимпийских и Паралимпийских играх, об этом сегодня объявила глава оргкомитета Олимпийских Игр Сэйко Хасимото. Об этом сообщает Nikkan Sports.

Сегодня на пятисторонней встречи между Хасимото, главой МОК (Томас Бах), президентом МПК (Эндрю Парсонс), губернатором Токио (Юрико Койке) и министром по делам Олимпиады (Тамайо Марукаво) обсуждались вопросы о допусках зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио. Вопрос об участии иностранцев должен быть решен к концу марта, ориентировочно к 25-у числу. Вопрос об ограничении посещения соревнований будет решен примерно через месяц в апреле.

Олимпийские игры Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа, Паралимпийкие игры - с 24 августа по 3 сентября.