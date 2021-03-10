Александр Жуков: Баху удалось расширить и укрепить олимпийское движение

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал переизбрание Томаса Баха президентом Международного олимпийского комитета (МОК).

«Переизбрание говорит о признании заслуг Томаса Баха как президента МОК. У нас всегда с Бахом были хорошие и доверительные отношения. Хочу его поздравить с переизбранием, он ведет большую работу по укреплению международного олимпийского движения, несмотря на все трудности, с которыми он сталкивается, в том числе перенос Игр из-за коронавируса. За годы работы Томасу Баху удалось существенно расширить и укрепить олимпийское движение», - приводит слова Жукова ТАСС.

Бах руководит МОК с 2013 года, до этого он в период с 1996 по 200 год входил в исполком организации, а в промежутке с 2000 по 2013 год был вице-президентом МОК.