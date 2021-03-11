МОК оплатит китайские вакцины от коронавируса для спортсменов и представителей принимающих стран

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что организация приняла предложение Национального олимпийского комитета Китая по созданию дополнительных доз вакцин для участников ближайших летних и зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, а также для представителей принимающих стран.

«МОК получил предложение от оргкомитета «Пекин-2022» сделать дополнительное количество вакцин, которые могут быть использованы на Олимпиадах в Токио и Пекине. Олимпийский комитет Китая будет сотрудничать с МОК по двум направлениям: через международные федерации, а также страны, признавшие китайские вакцины. Мы благодарны за это предложение, которое отражает дух олимпийской солидарности. МОК заплатит за дополнительные дозы вакцины, причем и для паралимпийских команд. Также за каждую одну дозу вакцины для участников Игр МОК заплатит еще за две дозы для представителей принимающих стран. Все эти меры обеспечат безопасность Олимпийских и Паралимпийских игр.

Добавим, что летняя Олимпиада в Токио должна пройти в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада в Пекине - с 4 по 20 февраля 2022 года.