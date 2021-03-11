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11 марта 15:46
автор: Максим Скороходов

МОК оплатит китайские вакцины от коронавируса для спортсменов и представителей принимающих стран

Оргкомитет «Пенин-2022» предложил сделать дополнительное количество вакцин для ближайших двух Олимпиад.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что организация приняла предложение Национального олимпийского комитета Китая по созданию дополнительных доз вакцин для участников ближайших летних и зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, а также для представителей принимающих стран.

«МОК получил предложение от оргкомитета «Пекин-2022» сделать дополнительное количество вакцин, которые могут быть использованы на Олимпиадах в Токио и Пекине. Олимпийский комитет Китая будет сотрудничать с МОК по двум направлениям: через международные федерации, а также страны, признавшие китайские вакцины. Мы благодарны за это предложение, которое отражает дух олимпийской солидарности. МОК заплатит за дополнительные дозы вакцины, причем и для паралимпийских команд. Также за каждую одну дозу вакцины для участников Игр МОК заплатит еще за две дозы для представителей принимающих стран. Все эти меры обеспечат безопасность Олимпийских и Паралимпийских игр.

Добавим, что летняя Олимпиада в Токио должна пройти в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада в Пекине - с 4 по 20 февраля 2022 года.

источник: «Советский спорт»
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