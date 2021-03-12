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12 марта 19:28
автор: Александр Шульгин

Станислав Поздняков: Результаты «зимников» во многом показательны

Президент ОКР Станислав Поздняков прокомментировал результаты российских спортсменов на прошедших чемпионатах мира по зимним видам спорта.

«Я очень рад за наших «зимников», за выступлениями сборных на чемпионатах мира слежу внимательно, тем более что уже меньше года до старта зимних Олимпийских игр, и нынешние результаты во многом показательны. В лыжных гонках много эмоций было, мне кажется, вся команда и Александр Большунов по степени популярности сейчас выходят на первые роли в нашем спорте в целом. И, конечно, успехи во фристайле и сноуборде впечатляют, 12 медалей уже в общей сложности наши спортсмены завоевали на чемпионатах мира в нынешнем году, из них 5 золотых, отличный результат. Будем считать, что флаг Олимпийского комитета России, под которым сейчас выступали наши команды, успешно прошёл боевое крещение, здесь есть определённый символизм, и хорошо, что он позитивный», — цитирует Позднякова ТАСС.

Напомним, на чемпионатах мира российским спортсменам запрещено выступать под национальным флагом и исполнять гимн страны из-за наложенных ранее ВАДА санкций.

источник: ТАСС
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