CAS запретил использовать «Катюшу» вместо гимна Российской Федерации на ближайших Олимпиадах

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Германия - Бундеслига 2-й тайм, 77' Аугсбург 2 Боруссия М 1 П1 1.50 Х 3.50 П2 10.0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 62' Блэкберн Ровер 0 Брентфорд 1 П1 1.75 Х 3.90 П2 4.50
Италия - Серия А 2-й тайм, 62' Аталанта 2 Специя 0
Италия - Серия B 2-й тайм, 49' СПАЛ 0 Виртус Энтелла 0 П1 2.00 Х 2.75 П2 5.20
Франция - Лига 1 2-й тайм, 47' Реймс 1 Лион 0 П1 2.15 Х 3.30 П2 3.50
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 48' Ньюкасл Юнайте 0 Астон Вилла 0 П1 3.80 Х 2.45 П2 2.60
Испания - Примера перерыв Леванте 1 Валенсия 0 П1 1.50 Х 3.80 П2 7.60
Португалия - Примейра 1-й тайм, 34' Насьонал 0 Маритиму 0 П1 3.10 Х 2.75 П2 2.75
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Сент-Луис Блюз 0 Вегас Голден Н 0 П1 2.37 Х 4.10 П2 2.55
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Миннесота Уайл 0 Аризона Койотс 0 П1 1.88 Х 4.20 П2 3.50
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Мемфис Гриззли 0 Денвер Наггетс 0 П1 2.25 П2 1.68
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Нью-Орлеан Пел 0 Кливленд Кавал 0 П1 1.35 П2 3.30
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Вашингтон Уиза 0 Филадельфия Си 0 П1 2.50 П2 1.55
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Эдмонтон Ойлер 0 Оттава Сенатор 0 П1 1.67 Х 4.70 П2 4.10
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Колорадо Эвела 0 Лос-Анджелес К 0 П1 1.75 Х 4.40 П2 3.90
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Чикаго Буллз 0 Майами Хит 0 П1 2.07 П2 1.79
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Сан-Антонио Сп 0 Орландо Мэджик 0 П1 1.35 П2 3.30
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Анахайм Дакс 0 Сан-Хосе Шаркс 0 П1 2.55 Х 4.10 П2 2.38
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Юта Джаз 0 Хьюстон Рокетс 0 П1 1.03 П2 14.0
НБА - регулярный чемпионат 06:30 Лос-Анджелес Л 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.51 П2 2.65
Россия - Премьер-Лига 12:00 Урал 0 Ротор 0 П1 2.14 Х 3.40 П2 3.80
Турция - Суперлига 13:30 Сивасспор 0 Фатих Карагюмр 0 П1 2.36 Х 3.50 П2 3.10
Россия - Премьер-Лига 14:00 Арсенал 0 ЦСКА 0 П1 5.60 Х 4.00 П2 1.68
Германия - Вторая Бундеслига 15:00 Зандхаузен 0 Фортуна 0 П1 3.80 Х 3.70 П2 1.95
Германия - Вторая Бундеслига 15:00 Дармштадт 98 0 Эрцгебирге 0 П1 1.90 Х 3.30 П2 4.60
Франция - Лига 1 15:00 Анже 0 Сент-Этьен 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Англия - Чемпионшип 15:15 Лутон Таун 0 Суонси Сити 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.22
Англия - Премьер-лига 15:30 Лидс Юнайтед 0 Челси 0 П1 4.80 Х 4.10 П2 1.74
Турция - Суперлига 16:00 Ризеспор 0 Хатайспор 0 П1 3.10 Х 3.40 П2 2.40
Турция - Суперлига 16:00 Аланьяспор 0 Антальяспор 0 П1 1.75 Х 3.70 П2 5.10
12 марта 23:42
автор: Виктор Шарафудинов

CAS запретил использовать «Катюшу» вместо гимна Российской Федерации на ближайших Олимпиадах

Летние Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил просьбу России использовать вместо национального гимна РФ песню «Катюша» на летних Олимпийских играх в Токио и на зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году.

Как сообщает Inside The Games, в CAS мотивировали решение тем, что первоначальное постановление о запрете на использование гимна касается в том числе и всех песен, который ассоциируются с Россией.

Напомним, что согласно вступившим в силу в декабре прошлого года двухлетним санкциям WADA российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны и национального гимна.

источник: Inside The Games
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