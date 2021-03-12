CAS запретил использовать «Катюшу» вместо гимна Российской Федерации на ближайших Олимпиадах

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил просьбу России использовать вместо национального гимна РФ песню «Катюша» на летних Олимпийских играх в Токио и на зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году.

Как сообщает Inside The Games, в CAS мотивировали решение тем, что первоначальное постановление о запрете на использование гимна касается в том числе и всех песен, который ассоциируются с Россией.

Напомним, что согласно вступившим в силу в декабре прошлого года двухлетним санкциям WADA российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны и национального гимна.