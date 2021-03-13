Софья Великая: Отклонили «Катюшу» — будем искать другой вариант

Председатель комиссии спортсменов ОКР Софья Великая отреагировала на запрет спортивного арбитражного суда использовать песню «Катюша» вместо гимна России.

— «Катюша» — очень патриотичная песня, известная всему миру, поэтому и был предложен этот вариант. Чтобы когда российский спортсмен выступал, то об этом знали бы все страны. Раз отклонили, то будем искать другой вариант, — цитирует олимпийскую чемпионку Sport24.

Стоит добавить, что фехтовальщица Великая завоевала золотую медаль в командном первенстве Олимпиады 2016 в Рио-де-Жанейро.