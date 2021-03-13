Роднина — о запрете «Катюши» вместо гимна РФ: Мелодия должна быть другой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда запретить песню «Катюша» вместо гимна РФ на олимпийских играх в Токио и Пекине.

— Совершенно правильное решение. Идея сама по себе не лучшая. Если уж выбирать, то мелодия должна быть другой. А в принципе я считаю, что лучше вообще без гимна. Чем больше мы завоюем золотых медалей, тем тоскливее будет проходить Олимпиада. А наша задача — завоевать побольше золотых медалей, — приводит слова Родниной «Чемпионат».

Добавим, что олимпийские игры в столице Японии пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.