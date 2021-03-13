Роднина — о запрете «Катюши» вместо гимна РФ: Мелодия должна быть другой

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Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 13' Урал 0 Ротор 0 П1 2.15 Х 2.75 П2 4.50
Турция - Суперлига 13:00 Петким Спор 0 Фетхие Беледие 0
Турция - Суперлига 13:30 Сивасспор 0 Фатих Карагюмр 0 П1 2.43 Х 3.40 П2 3.00
Россия - Премьер-Лига 14:00 Арсенал 0 ЦСКА 0 П1 5.80 Х 3.90 П2 1.67
Германия - Вторая Бундеслига 15:00 Зандхаузен 0 Фортуна 0 П1 3.90 Х 3.60 П2 1.95
Франция - Лига 1 15:00 Анже 0 Сент-Этьен 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 3.00
Германия - Вторая Бундеслига 15:00 Дармштадт 98 0 Эрцгебирге 0 П1 1.95 Х 3.40 П2 4.20
Турция - Суперлига 15:15 Афьон Беледие 0 Каршияка 0
Англия - Чемпионшип 15:15 Лутон Таун 0 Суонси Сити 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.22
Англия - Премьер-лига 15:30 Лидс Юнайтед 0 Челси 0 П1 5.50 Х 4.10 П2 1.67
Италия - Серия B 16:00 Реджина 0 Монца 0 П1 3.40 Х 2.90 П2 2.45
Италия - Серия B 16:00 Асколи 0 Венеция 0 П1 3.20 Х 3.00 П2 2.50
Италия - Серия B 16:00 Лечче 0 Кьево 0 П1 2.40 Х 3.10 П2 3.20
Турция - Суперлига 16:00 Аланьяспор 0 Антальяспор 0 П1 1.75 Х 3.70 П2 5.10
Англия - Первая лига 16:00 Суиндон Таун 0 Гиллингем 0 П1 2.85 Х 3.50 П2 2.38
Италия - Серия B 16:00 Фрозиноне 0 Брешия 0 П1 2.27 Х 3.00 П2 3.70
Испания - Примера 16:00 Алавес 0 Кадис 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.90
Италия - Серия B 16:00 Кремонезе 0 Реджана 0 П1 1.72 Х 3.50 П2 5.45
Италия - Серия B 16:00 Порденоне 0 Пескара 0 П1 2.05 Х 3.10 П2 4.20
Турция - Суперлига 16:00 Ризеспор 0 Хатайспор 0 П1 3.10 Х 3.40 П2 2.40
Россия - Премьер-Лига 16:30 Зенит 0 Ахмат 0 П1 1.37 Х 5.50 П2 8.80
Италия - Серия А 17:00 Сассуоло 0 Верона 0 П1 2.50 Х 3.30 П2 3.10
Германия - Бундеслига 17:30 Вердер 0 Бавария 0 П1 11.5 Х 6.70 П2 1.25
Германия - Бундеслига 17:30 Вольфсбург 0 Шальке-04 0 П1 1.37 Х 5.00 П2 9.50
Германия - Бундеслига 17:30 Майнц 0 Фрайбург 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.80
Германия - Бундеслига 17:30 Унион 0 Кёльн 0 П1 2.07 Х 3.20 П2 4.20
Турция - Суперлига 17:30 Тофаш 0 Бешикташ 0
Англия - Премьер-лига 18:00 Кристал Пэлас 0 Вест Бромвич А 0 П1 2.34 Х 3.10 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 18:00 Куинз Парк Рей 0 Хаддерсфилд Та 0
Англия - Первая лига 18:00 Блэкпул 0 Флитвуд Таун 0 П1 2.38 Х 3.10 П2 3.20
13 марта 12:00
автор: Артем Спиридонов

Роднина — о запрете «Катюши» вместо гимна РФ: Мелодия должна быть другой

Ранее сообщалось, что CAS запретил использовать «Катюшу» вместо гимна Российской Федерации на ближайших Олимпиадах.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда запретить песню «Катюша» вместо гимна РФ на олимпийских играх в Токио и Пекине.

— Совершенно правильное решение. Идея сама по себе не лучшая. Если уж выбирать, то мелодия должна быть другой. А в принципе я считаю, что лучше вообще без гимна. Чем больше мы завоюем золотых медалей, тем тоскливее будет проходить Олимпиада. А наша задача — завоевать побольше золотых медалей, — приводит слова Родниной «Чемпионат».

Добавим, что олимпийские игры в столице Японии пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

источник: Чемпионат.com
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